Bilal Erdoğan: Nüfus düşüyor, Türkiye tehlikede!

Bilal Erdoğan, Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programında önemli açıklamalarda bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeterli desteğin verilmediğinden şikayet ederek, "Biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanımızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık." şeklinde konuştu.

Toplumsal Ahlak ve Kolay Yoldan Zenginlik

Erdoğan, okullara yaptığı ziyaretlerde gençlerde kolay yoldan para kazanma arzusunun arttığını gözlemlediğini belirtti. "Ülkemizde kolay yoldan zengin olmuş insanları örnek göstermemek lazım. Kolay yoldan zengin olanları örnek gösterdiğimiz zaman toplumu bozuyoruz." diyerek toplumsal ahlakın bozulmasına dikkat çekti.

Türkiye'de Doğurganlık Hızı ve Nüfusun Geleceği

Türkiye'de doğurganlık hızının 1,5'in altına düştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Normalde 2,1 olsa nüfusun yaş ortalamasını koruyorsunuz. 1,5'in altına düşmek demek Türkiye'nin hızla yaşlanması demek. Türkiye'de 10-15 yıl önce birinci sınıftaki öğrenci sayısı 1,5 milyonun üzerindeydi. Bugün 930 bin, inanabiliyor musunuz? Düşmesi ne demek biliyor musunuz? 2100 yılında Türkiye'nin nüfusunun 50 milyonun altına düşmesi demek. O zaman 10 milyarlık dünyada 50 milyonluk Türkiye ne kadar tesirli olabilir? Ne kadar güçlü olabilir? Bu ekonomik mesele değil." ifadelerini kullandı.



