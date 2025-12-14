55 kişinin öldüğü davada tutuklu tek sanık tahliye edildi

Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

55 kişinin öldüğü davada tutuklu tek sanık tahliye edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 55 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 10 kişinin, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan müteahhit Muhammet Karaaslan (61) tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 15:43, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 15:45
Yazdır
55 kişinin öldüğü davada tutuklu tek sanık tahliye edildi

6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 55 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda binaya 6 ile 8 ton ekstra yük binmesine neden olan kaçak kat yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından 6'sı kamu görevlisi 10 kişi hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9'uncu duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık statik proje müellifi Harun Gümüşer (51), taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı. Tutuksuz sanıklar fenni mesul Mesut Vahit Kazancı (71), kaçak katı yaptığı öne sürülen Nasuh Atılgan (51), Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol biriminde görevli Ahmet Tüfekçi (45), Ali Gemci (47), Hacı Mehmet Güner (58), Melike Özdemir (45), Nuri Hakan Erşahan (46) ve Oğuzhan Arabacı (36) duruşmaya katılmadı.

Duruşmadaki savunmasında sanık Muhammet Karaaslan suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Karaaslan, "Raporlarda kaçak katın varlığı ve bu katı benim yapmadığım tespit edildiği halde uzun zamandır tutukluyum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorumö dedi.

Harun Gümüşer de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtip suçlamaları reddetti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında Muhammet Karaaslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma saklanma şüphesi, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyada delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, toplanmamış deliller itibarıyla delil karartma şüphesinin ve sanığın kaçma ve saklanma şüphesinin, mağdur ve tanıklar üzerinde baskı girişimde bulunma şüphesinin bulunmadığının değerlendirilmesi, sanığın tutuklulukta geçen süresi, azami tutukluluk süresinin dolmuş olması, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması gerekçesiyle Karaaslan'ın tahliyesine karar verdi. Dava, 15 Mayıs 2026'ya erteledi. Bu tahliye ile birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber