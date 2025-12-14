'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama

Gazeteci Saygı Öztürk, hafta içinde kaleme aldığı yazısında kendisini "Yeşil" adında bir kişinin telefonla aradığını, bazı sorular yönelttiğini ve konuşma sonrası bu kişinin gerçekten "Yeşil" olduğuna kanaat getirdiğini ifade etmişti. Söz konusu yazının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlığıyla yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada, aramaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı: Arama Açık Cezaevinden Yapıldı

Bakanlık açıklamasında, ilgili şahsın söz konusu gazeteyi 9 Aralık 2025 tarihinde santral numarasından üç kez aradığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre;

İlk arama 1 dakika 59 saniye,

İkinci arama 15 dakika,

Üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.

Yapılan teknik incelemelerde, aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı gerçekleştiren kişinin ise C.A. isimli bir hükümlü olduğu belirlendi.

Bakanlık, söz konusu kişinin "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından adli kaydının bulunduğunu da açıkladı.

"Yeşil" İddiası Tartışma Yarattı

Gazeteci Saygı Öztürk'ün yazısında yer verdiği "Yeşil" vurgusu, kamuoyunda geçmiş dönemlerde güvenlik ve istihbarat tartışmalarında adı geçen bir figürü yeniden gündeme taşımıştı. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, aramanın bu kişiyle bağlantılı olmadığı netlik kazandı.

Yeşil Kimdir?

Kamuoyunda "Yeşil" olarak bilinen kişi, özellikle 1990'lı yıllarda güvenlik, istihbarat ve faili meçhul cinayet iddialarıyla anılan, gerçek kimliği uzun süre tartışma konusu olan bir figür olarak hafızalara kazındı. Devlet içindeki bazı yapılarla bağlantılı olduğu iddiaları, Susurluk süreci ve sonrasında sık sık gündeme geldi. Ancak "Yeşil" adıyla anılan kişiyle ilgili resmi ve doğrulanmış bilgiler sınırlı olup, kimliği ve faaliyetleri uzun yıllar boyunca kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Son açıklamayla birlikte, Saygı Öztürk'ü arayan kişinin kamuoyunda bilinen bu "Yeşil" olmadığı, aramanın cezaevinden yapıldığı resmi olarak ortaya konmuş oldu.