İsmail Kartal'a sürpriz teklif! Tractor peşinde

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran'da yeniden gündemde! Tractor, Skocic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, tecrübeli hocaya teklif götürmeye hazırlanıyor.

İsmail Kartal'a sürpriz teklif! Tractor peşinde

İsmail Kartal, son olarak Persepolis'i çalıştırdıktan sonra, İran'da geçirdiği 5 ay boyunca olumlu izler bırakmıştı.

Şimdi ise, Kartal ile geçen sezonu tamamlayan Tractor'ün ilgilendiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta bulunuyor ve yine İran'dan ilgi gördüğü ileri sürülüyor.

Tractor'de Son Durum

İran Gulf Pro Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Tractor, bu sezon istediği sonuçları alamıyor. Ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden ve 18 puanla 6. sırada yer alan kulüpte, teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda.

Yeni Teknik Direktör Adayı: İsmail Kartal

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; Tractor'de Skocic ile yolların ayrılması ve yerine İsmail Kartal'ın getirilmesi gündemde. Kartal, geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı Persepolis'in başında 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda

  • 8 galibiyet
  • 4 beraberlik
  • 4 yenilgi

aldı. Tecrübeli teknik direktörün İran'daki performansı, yeni bir göreve gelme ihtimalini güçlendiriyor.


