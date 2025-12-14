Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Şantiye müdürünün 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında yaşanan göçükte kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

Şantiye müdürünün 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine ulaşıldı.

Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.


