TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Biz yıllardır gençlerimize 'üniversite okumazsan geleceğin olmaz' dedik, bu nedenle herkes üniversite okumak istiyor ama üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyor. Bugün Türkiye'de usta açığı var, tekniker açığı var, ara eleman açığı var, mühendis açığı var ama aynı zamanda binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor. Bu sağlıklı bir tablo değil" dedi.

Görüşmelerde Yeni Yol Grubu ve İyi Parti'nin ardından, MHP milletvekillerinin konuşmalarına geçildi.

"Kadına yönelik şiddeti besleyen bütün sebepler ortadan kaldırılmalı"

Aileyi merkeze alan her politikayı milli bir görev olarak gördüklerini ifade eden MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da "Kadına yönelik şiddeti besleyen bütün sebepler ortadan kaldırılmalıdır. 6284 Sayılı Kanun, elektronik kelepçe, mağdur destek süreçlerinin güçlendirilmesi partimizin aile bütünlüğünü korurken kadınlığın güvenliğini önceleyen yaklaşımıyla tamamen uyumludur" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MEB'in bütçesi hakkında şunları dile getirdi:

"Nasıl bir gençlik hayal ediyoruz, nasıl bir insan istiyoruz, kendi tarihini bilen ama gene kapalı olmayan, hür düşünen ama sorumluluk taşıyan bir nesil mi yoksa yalnızca sınav kazanan ama yönünü kaybetmiş kalabalıklar mı? Bu sorulara samimiyete cevap vermeden yapılacak her düzenleme eksik kalacaktır. Çünkü eğitim insan ile ölçülür. Türk milletine mensup olmanın gururunu ve şuurunu taşıyan nesiller, inancı olan gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarif Modeli'nin eksikleri olsa da arkasında durduğumuzu MHP adına söylemek isterim. Çünkü bu program millidir. Özel okulların kapatılması gereklidir. Eğitimi ticari olarak görmeyen vakıflar, özel okul açmalıdır, diğer okullar ise kapatılmalıdır. Özel okulların devlet okulları oranı dünya standartlarını lazım getirilmelidir. Taşımalı eğitim yerinde eğitime dönüştürülmelidir.

"Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise milli eğitimin sadece okullar ve kitaplardan ibaret olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukların hayata nasıl bakacağını, doğruyu yanlışı nasıl ayırt edeceğini belirleyen en temel alandır. İçinde yaşadığımız dijital çağ nedeniyle gençlerimiz örf ve adetlerinden, milli ve manevi değerlerinden uzaklaşma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bizim gerçek yüzümüz iyi eğitimli ve ahlaklı Türk evlatlarını yetiştirmek olmalıdır. Biz yıllardır gençlerimize 'üniversite okumazsan geleceğin olmaz' dedik bu nedenle herkes üniversite okumak istiyor ama üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyor. Bugün Türkiye'de usta açığı var, tekniker açığı var, ara eleman açığı var, mühendis açığı var ama aynı zamanda binlerce diplomalı gencimiz de evde oturuyor. Bu sağlıklı bir tablo değildir. Meslek sahibi olmak üniversite sahibi olmaktan daha değersiz değildir. Tam tersine ülkenin üretimi için ihtiyaçtır. O yüzden de mesleki eğitim merkezleri çok önemlidir. Bu merkezler bilinçli şekilde çoğaltılmalıdır."



