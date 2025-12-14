Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gölge Bakanlık yetmedi! CHP şimdi de Yürütme Kurulu'nu kurdu

CHP'de paralel yönetimi başlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi merkezli yeni bir yönetim mekanizmasında Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu. CHP'de paralel yönetimi başlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi merkezli yeni bir yönetim mekanizmasında Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 18:28, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 18:32
Gölge Bakanlık yetmedi! CHP şimdi de Yürütme Kurulu'nu kurdu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay'da yapılan tüzük değişikliği ile 'gölge kabine' MYK'dan ayrılarak, Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı. Ardından 'gölge kabine' üyelerine 'gölge bakan yardımcıları' atanacak olması gündem olmuştu.

KADRO BELLİ OLDU

CHP, "Gölge Kabine" olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu kadrosunu açıkladı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, icracı bir yapıya geçilmiştir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Yeni yapılanma kapsamında oluşturulan CAO Yürütme Kurulu'nda yer alan isimler ise şöyle;

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU DA VAR

CHP'de paralel yönetimi başlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi merkezli yeni bir yönetim mekanizmasında Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.

Kurulun Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan oldu. Kurulda Parti Meclisi üyesi Emine Uçak ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan eski İYİ Partili Ece Güner de yer alacak.

İKİ HAFTADA BİR KEZ TOPLANACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

CAO Yürütme Kurulu'nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim bulunmaktadır. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ile Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu belirlenmiştir. Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edecektir. CAO Yürütme Kurulu iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacaktır.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

CAO Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştireceği belirtildi.

"İMAMOĞLU ETKİSİ ARTIRILACAK"

'Gölge Kabine' aday ofisine bağlı çalışacak ve Genel Merkeze paralel olarak faaliyet gösterecek. Gölge Kabine ile CHP'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkinliğinin artacağı belirtilirken aynı zamanda çift başlılık da yaşanacağı belirtiliyor.

TBMM GRUBU DIŞINDAN İKİ İSİM

Öte yandan Yürütme Kurulu'na Parti Meclisi ve TBMM grubu dışından iki isim alındı. O isimler eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ve eski Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu oldu.

Öte yandan Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yeni kurulda görev yapacak. Yürütme Kurulu'ndaki isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, paylaştı.

