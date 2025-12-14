Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söyledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 18:46, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 18:48
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de ilk devrenin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golünü 69. dakikada Janderson attı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan bu sonucun Gaziantep FK adına utanç verici olduğunu söyleyen teknik direktör Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.
Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim"
"Önce Rizespor, sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. İlk 11'den 7 oyuncumuzun olmadığı yerde 'Burak hoca bu takım neden oynamıyor?' denmeyi hak etmedim. Oyuncularım ve ekibim de hak etmedi. Mağlubiyet değil ama bugünkü hal ve tavırlar beni çok kırdı."