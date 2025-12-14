Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 18:46, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 18:48
Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de ilk devrenin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golünü 69. dakikada Janderson attı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan bu sonucun Gaziantep FK adına utanç verici olduğunu söyleyen teknik direktör Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim"

"Önce Rizespor, sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. İlk 11'den 7 oyuncumuzun olmadığı yerde 'Burak hoca bu takım neden oynamıyor?' denmeyi hak etmedim. Oyuncularım ve ekibim de hak etmedi. Mağlubiyet değil ama bugünkü hal ve tavırlar beni çok kırdı."

