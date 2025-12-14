Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan bu sonucun Gaziantep FK adına utanç verici olduğunu söyleyen teknik direktör Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golünü 69. dakikada Janderson attı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net