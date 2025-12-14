'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülürken, AK Parti milletvekilleri bütçelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, deprem konutlarının söz verilen tarihlerde teslim edildiğini belirterek, yaşlı, kadın, çocuk ve engelli ayrımı yapılmadan sosyal refahı artırmaya yönelik dönüşümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Engellilerin kamu görevlerinde daha fazla yer aldığını ifade eden Öncü, engelli annesi olan kadın memurlara yönelik yarı zamanlı çalışma ve erken emeklilik gibi düzenlemelerin getirildiğini kaydetti.

Öncü, kamu kurumlarında 15 bin çocuğun barınmasına hizmet edildiğini, 10 bin çocuğun koruyucu aileye kavuştuğunu ve kamuda kalan 65 bin çocuğun istihdamının sağlandığını belirterek, "Adımız ak, alnımız ak. Milletimiz için sonuna kadar çalışacağız" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, ailenin toplumun en güçlü kurumu olduğunu vurgulayarak, hazırlanan bütçenin sahadan ve sokaktan kopuk olmadığını dile getirdi. Erdoğan, bütçenin kadını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, devletin kadınların yanında durduğunu ve somut verilerin hukukun işlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddette cezasızlık algısının gerçeği yansıtmadığını savunan Erdoğan, şiddet suçlarında cezaların artırıldığını, kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılan katalog suçlar arasına alındığını hatırlattı. Erdoğan, şiddet olaylarının geniş biçimde yer bulduğunu ancak faillerin aldığı ağır cezaların kamuoyunda yeterince görünür olmadığını söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise kadının güçlenmesi için bütçede önemli kaynaklar ayrıldığını ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını belirten Keşir, "Kız çocukları için eğitimi tam erişilebilir hale getirdik. Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık" dedi. Keşir, kamuda kadın istihdamının artırıldığını vurgularken, muhalefeti eleştiren ifadeler kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, her gelişimin okulla başladığını vurgulayarak, MEB'in bütçede öncelikli alanlar arasında yer aldığını söyledi. Öğretmen sayısının iktidarları döneminde yüzde 132 artırıldığını kaydeden Çelebi, eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarıldığını ve kariyer basamaklarının tanımlandığını hatırlattı. Eğitimde katsayı engellerinin ve kılık kıyafet tartışmalarının sona erdiğini savunan Selvi, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarıyla öğrencilerin hem lise diploması hem de ustalık belgesi aldığını söyledi.

Yükseköğretim alanında söz alan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 100 stratejik alanda 2 bin doktora programının önemli bir adım olduğunu belirtti. 28 Şubat sürecinde üniversitelerde yaşanan uygulamaları "akademik soykırım" olarak nitelendiren Maviş, başörtüsü yasağı ve akademik ayrımcılığın sona erdirildiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, üniversitelerin ülke geneline yaygınlaştırıldığını ve Türkiye'nin bilimsel yayın sayısında dünyada üst sıralara yükseldiğini söyledi. Kadınların ve kız çocuklarının eğitimde daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, bütçenin sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Ercan, Türkiye'nin bu alanda güçlü bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği verilerine atıfta bulunan Ercan, Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranlarının birçok ülkenin altında olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi, bu konuda sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Ercan, aile kurumunun korunmasını temel sorumluluk olarak gördüklerini ve önümüzdeki 10 yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti milletvekilleri, 2026 bütçelerinin kadınların güçlendirilmesi, ailenin korunması ve eğitimde niteliğin artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandığını savundu.



