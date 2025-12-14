'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerini savunarak, kadın hakları, aile politikaları, eğitimde fırsat eşitliği ve üniversitelerdeki dönüşüm başlıklarında önemli mesafeler alındığını vurguladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan:"(Kadına yönelik şiddet) Bu meselede sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: "Dün kız çocuklarını okul kapısında bekletenler, ikna odalarına mahkum edenler, bugün üniversitede kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkaran Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsedemezler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 18:41, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 19:05
Yazdır
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülürken, AK Parti milletvekilleri bütçelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, deprem konutlarının söz verilen tarihlerde teslim edildiğini belirterek, yaşlı, kadın, çocuk ve engelli ayrımı yapılmadan sosyal refahı artırmaya yönelik dönüşümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Engellilerin kamu görevlerinde daha fazla yer aldığını ifade eden Öncü, engelli annesi olan kadın memurlara yönelik yarı zamanlı çalışma ve erken emeklilik gibi düzenlemelerin getirildiğini kaydetti.

Öncü, kamu kurumlarında 15 bin çocuğun barınmasına hizmet edildiğini, 10 bin çocuğun koruyucu aileye kavuştuğunu ve kamuda kalan 65 bin çocuğun istihdamının sağlandığını belirterek, "Adımız ak, alnımız ak. Milletimiz için sonuna kadar çalışacağız" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, ailenin toplumun en güçlü kurumu olduğunu vurgulayarak, hazırlanan bütçenin sahadan ve sokaktan kopuk olmadığını dile getirdi. Erdoğan, bütçenin kadını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, devletin kadınların yanında durduğunu ve somut verilerin hukukun işlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddette cezasızlık algısının gerçeği yansıtmadığını savunan Erdoğan, şiddet suçlarında cezaların artırıldığını, kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılan katalog suçlar arasına alındığını hatırlattı. Erdoğan, şiddet olaylarının geniş biçimde yer bulduğunu ancak faillerin aldığı ağır cezaların kamuoyunda yeterince görünür olmadığını söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise kadının güçlenmesi için bütçede önemli kaynaklar ayrıldığını ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını belirten Keşir, "Kız çocukları için eğitimi tam erişilebilir hale getirdik. Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık" dedi. Keşir, kamuda kadın istihdamının artırıldığını vurgularken, muhalefeti eleştiren ifadeler kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, her gelişimin okulla başladığını vurgulayarak, MEB'in bütçede öncelikli alanlar arasında yer aldığını söyledi. Öğretmen sayısının iktidarları döneminde yüzde 132 artırıldığını kaydeden Çelebi, eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarıldığını ve kariyer basamaklarının tanımlandığını hatırlattı. Eğitimde katsayı engellerinin ve kılık kıyafet tartışmalarının sona erdiğini savunan Selvi, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarıyla öğrencilerin hem lise diploması hem de ustalık belgesi aldığını söyledi.

Yükseköğretim alanında söz alan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 100 stratejik alanda 2 bin doktora programının önemli bir adım olduğunu belirtti. 28 Şubat sürecinde üniversitelerde yaşanan uygulamaları "akademik soykırım" olarak nitelendiren Maviş, başörtüsü yasağı ve akademik ayrımcılığın sona erdirildiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, üniversitelerin ülke geneline yaygınlaştırıldığını ve Türkiye'nin bilimsel yayın sayısında dünyada üst sıralara yükseldiğini söyledi. Kadınların ve kız çocuklarının eğitimde daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, bütçenin sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Ercan, Türkiye'nin bu alanda güçlü bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği verilerine atıfta bulunan Ercan, Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranlarının birçok ülkenin altında olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi, bu konuda sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Ercan, aile kurumunun korunmasını temel sorumluluk olarak gördüklerini ve önümüzdeki 10 yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti milletvekilleri, 2026 bütçelerinin kadınların güçlendirilmesi, ailenin korunması ve eğitimde niteliğin artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandığını savundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber