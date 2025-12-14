Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu
Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 21:26, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 21:27
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
HABER ALINAMADI!
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.