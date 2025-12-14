- Dijital medya ve oyun platformlarına dair "yasal düzenleme" çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz." dedi.

Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, ailenin önemine dikkati çekerek, her alanda "aile dostu bir ekosistem" oluşturmak için adımlar attıklarını anlattı.

Bu anlayışla, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirten Göktaş, Aile Yılında "Aile ve Gençlik Fonu"nu 81 ilde yaygınlaştıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ayrıca, farklı sektörlerde yaptıkları 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdıklarını aktaran Göktaş, faizsiz sundukları kredi miktarını yükselterek 25 yaşına kadar gençler için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençleri içinse 200 bin lira belirlediklerini anlattı.

Göktaş, Aile Yılı'nda doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdiklerinin altını çizerek, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdiklerini söyledi.

İlk çocuk için sağladıkları tek seferlik doğum desteğini 5 bin liraya çıkardıklarını kaydeden Göktaş, "İkinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık desteğimizi her ay çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Bu kapsamda Aile Yılı'nda 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, ayrıca doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık."

Söylemle değil, sahada hayatlara dokunan somut adımlarla aileyi güçlendirdiklerini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus 10 Yılı"nda da bu vizyonu kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Sosyal politikalarının sahaya yansıyan en güçlü ayağının "sosyal hizmet merkezleri" olduğunu anlatan Göktaş, 433 sosyal hizmet merkezi ve 311 irtibat birimiyle vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal destek ve rehberlik hizmetleri sunduklarını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mobil Sosyal Hizmet Merkezleriyle 235 bin 678 vatandaşa hizmet verdiklerini kaydederek, 2026'dan itibaren sağlıklı hayat merkezlerinde irtibat birimi açarak sosyal hizmet ağını daha da genişleteceklerini bildirdi.

-"20 bin 732 çocuğumuzu evlat edinme hizmetimizden faydalandırdık"

Bir çocuğun hayatına dokunmayı ülkenin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olarak gördüklerinin altını çizen Göktaş, Bakanlık çalışmalarını "çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla" sürdürdüklerini belirtti.

Göktaş, 180 bin 391 çocuğu ailelerinin yanında "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" hizmetiyle takip ettiklerini kaydederek şöyle devam etti:

"Etkili takip mekanizmalarıyla ebeveyn kaybı yaşayan 108 bin 454 çocuğumuza sağlıklı gelişimlerini destekleyen hizmetler sunuyoruz. Bugüne kadar 20 bin 732 çocuğumuzu evlat edinme hizmetimizden faydalandırdık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi'yle 10 bin 752 çocuğumuzun 9 bin koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında gösterdiği bu proje, sadece ülkemizde değil, pek çok ülke tarafından örnek alınan bir model haline geldi. Bu yıl pilot uygulamalarını başlattığımız geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerimizle, çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre şekillenen nitelikli bakım süreçleri tasarlıyoruz."

Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 13 bin 865 çocuğa ev tipi kuruluşlarda güvenli bir yaşam alanı sunduklarını aktaran Göktaş, 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1371 çocuğa özel hizmet verdiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, ayrıca bugüne kadar devlet korumasında yetişen 65 bin 534 genci kamuya yerleştirdiklerinin de bilgisi verdi.

Bugün 2 bin 408 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünde 87 bin 692 çocuğa hizmet sunduklarını bildiren Göktaş, bu yıl mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Göktaş, 569 Aile Destek Merkezi'nde hizmete aldıkları çocuk oyun odaları ve kreşlerle çocuklar için güvenli alanlar oluşturduklarına işaret ederek, "Bu vesileyle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. 81 ilimizde açacağımız yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımını daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bu sosyal kreşlerden, sosyal yardım programlarından yararlanan aileler tamamen ücretsiz olacak şekilde, tüm vatandaşlarımız uygun koşullarla faydalanabilecek." dedi.

Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliğinde büyük konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdiklerini anlatan Göktaş, "Çocuklar Güvende Hizmeti" ile 327 bin 589 çocuğa ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, iki gün sonra kullanıma açacakları "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla ailelerin ve çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp, gerekli rehberlik hizmetlerini sunacaklarının bilgisini verdi.

- Dijital medya ve oyun platformlarına dair "yasal düzenleme" çağrısı

Çocukların dijital alanda güvenliğini sağlamak ve çocuklara bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, bu amaçla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göktaş, bugün birçok ülkenin çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi tedbirler aldığına değinerek, bu amaçla yapılan çalışmalara değindi.

Bu alanda Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Göktaş, geçen hafta Dijital Mecralar Komisyonu'nda bu çalışmalarını paylaştıklarını anımsattı.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha altını çizmek isterim, dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu kritik konuda tüm milletvekillerimizin güçlü desteğini bekliyoruz. Böylece çocuklarımızı dijital dünyanın gölgesine değil, güvenli bir geleceğe taşıyacak iradeyi hep birlikte ortaya koyabiliriz. "

Bakan Göktaş, engelli bireylerin hayata aktif katıldığı bir toplum inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

437 kamu ve özel bakım merkezinde 38 bin 625 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunduklarını söyleyen Göktaş, bu merkezlerde yapay zeka destekli kamera izleme sistemini hayata geçirerek, denetimleri güçlendirdiklerini dile getirdi.

Göktaş, 143 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde engelli vatandaşların sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklediklerinin bilgisini veren Göktaş, ayrıca 145 "umut evi"nde sosyal hayat içerisinde güvenle yaşamalarını sağladıklarını anlattı.

Bu hizmetleri engelli vatandaşlara tamamen ücretsiz sunduklarını belirten Göktaş, "Bu yıl 4 yeni engelsiz yaşam ve 4 gündüzlü hizmet merkezini açtık. Önümüzdeki yıl ise, 3 engelsiz yaşam ve 2 gündüzlü hizmet merkezini daha açacağız." diye konuştu.

Göktaş, diğer yandan "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli" ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bu süreçte 18 ilde 3 bin 789 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladıklarını dile getiren Göktaş, "Bu sene 0-8 yaş aralığındaki çocuklar için çok önemli bir hizmet modelini başlattık. 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi' ile ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde, bakım, sağlık ve eğitim hizmetlerini sunup, ayrıca aileleri güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta kurduğumuz 'Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri'ni Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bunun yanı sıra evde bakım destekleriyle engelli bireylerin, kendi sosyal çevrelerinde, ailesiyle birlikte daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"520 bin ailemize 'Evde Bakım Yardımı' ile aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıyoruz. Ayrıca, bu destekten yararlanan 104 bin 573 vatandaşımızı engelli aylığı, 45 bin 750 vatandaşımızı ise engelli yakını aylığı ile destekliyoruz. Engelli bireylerin, niteliklerine uygun kadrolarda görev almalarını sağlayarak kamu ve özel sektörde istihdam imkanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Korumalı iş yerlerine, her engelli için aylık 6 bin 454 lira ücret teşviki veriyoruz. Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 15 binden fazla araca gelir desteği sağlıyoruz.

- "29 bin 700 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor"

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun yaşlandığına dikkati çeken Göktaş, bu nedenle yaşlılık politikalarının önemli bir dönüşümden geçtiğine işaret etti.

Bakan Göktaş, yaşlıların, kurum bakımı yerine sosyal bağlarını koruyarak, aktif bir yaşam sürmelerini öncelediklerini, evde bakım ile evde sağlık hizmetlerini entegre ederek, gündüzlü bakım merkezlerini yaygınlaştırdıklarını anlattı.

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri ile yaşlıların günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını, sosyalleşmelerine imkan sağladıklarını bildiren Göktaş, "Bugün 469 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 700 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yüzde 30'unun bakım hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlandığını özellikle belirtmek isterim." dedi.

Bakan Göktaş, 2025 yılında 8 huzurevini hizmete sunduklarını, 2026'da da 8 yeni huzurevini daha açacaklarını, ayrıca 42 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde yaşlılara destek sunduklarını aktardı.

- "Kadınlar, hayatın her alanında daha görünür, daha etkin ve güçlü"

Göktaş, son 23 yılda büyük reformlarla, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma süreçlerine kadar her alanda kadının güçlenmesini sağlayan adımlar attıklarını belirtti.

Kadınların önündeki engelleri teker teker kaldırdıklarını söyleyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Kıyafetleri nedeniyle üniversite kapılarından geri döndürülen, Yüce Meclis'e seçilmiş olmasına rağmen kabul edilmeyen, kamu personeli olamayan kadınların olduğu bir Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, adil bir toplumsal ve siyasi hayata sahip Türkiye'ye dönüştü. Bugün artık kadınlar, hayatın her alanında daha görünür, daha etkin ve güçlü."

Milletin iradesi ve kadınların kararlılığıyla bu ülkenin kadınlarının eski vesayet günlerine dönmeyeceğini ifade eden Göktaş, elde edilen tüm kazanımları "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları" ile kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

Göktaş, 2022 bütçesinde kadın-erkek eşitliğine duyarlı 39 gösterge bulunduğunu, 2026 bütçesinde bu sayıyı 60'a yükselttiklerini söyledi. Göktaş, "Böylece, OECD'nin eşitlik temelli bütçeleme uygulayan 23 ülkesinden biri olduk. 2026 yılında kadınlar için ayrılan 287 milyar 36 milyon liralık tutarın, Bakanlığımız bütçesinin yüzde 53'ünü oluşturduğunu özellikle ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerini üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getirdiklerini belirten Göktaş, bu süreçte bin 319 kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ticaret Bakanlığı ile başlattıkları sosyal kooperatifçilik çalışmaları kapsamında ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir bakım ağı oluşturacaklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı Kanun ile, dünyada eşi benzeri az bulunan güçlü bir hukuki düzenlemeye sahip olduklarını belirten Göktaş, "Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelerle, şiddet eylemlerine yönelik caydırıcı mekanizmaları devreye aldık. Israrlı takibi müstakil suç olarak düzenleyerek cezaları artırdık. Sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyiz." dedi.

Göktaş, şehitlerin fedakarlıkları ve gazilerin kahramanlıkları ile milletin güvenle yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde attığımız her adım, bu fedakarlığın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu irade, birliğimizi ve beraberliğimizi esas alan kararlı bir mücadeleyi ifade etmektedir. Çünkü Terörsüz Türkiye hedefi, sadece güvenlik meselesi değildir. Ülkemizde huzurun, istikrarın ve milli birliğin de ortak davasıdır.

Bu süreçte, Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofralarında, ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir araya geldik. Milletimizin emaneti olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve Milli Savunma Komisyonu'yla, şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek için bir çalışma yürütüyoruz."

Bakan Göktaş, yaklaşık iki yıldır çalışmalarını yürüttükleri Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamalarını, önümüzdeki yıl başlatacaklarını belirterek, "2027 yılında ise bu sistemi, Türkiye'nin tamamında yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

2026 yılında da sosyal hizmet kapasitesini güçlendiren adımlarla ailenin huzurunu, nesillerin güvenliğini ve toplumun sosyal refahını artıran faaliyetleri sürdüreceklerini belirten Göktaş, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız. Yarından itibaren başvuruları alacağız." dedi.







