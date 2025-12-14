Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda mülakat uygulamasına yönelik eleştirilere cevap verdi.

CHP grubunun mülakatlara ilişkin eleştirilerini anladığını belirten Tekin, geçmişte yapılan mülakatları hatırlattı. Tekin, "Mülakat denildiğinde aklınıza Sayın Moğoltay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar geliyor. Ben mülkiye mezunu olarak o sınavlara girdim. İlk 100'e girenlerden 57'si, ilk 10'a girenlerden ise 6'sı elendi" ifadelerini kullandı.

Kendi dönemlerinde yapılan mülakatların ise şeffaf olduğunu vurgulayan Tekin, "Bizim yaptığımız mülakatlarda güvenlik kamerası kayıtları bulunmaktadır" dedi.

"Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?" diye soran Tekin, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de mülakat uyguladığını belirterek, "Madem karşısınız, KPSS ile alın o zaman" dedi.

Bazı mesleklerde mülakatın gerekli olduğunu savunan Tekin, "İtfaiyeci itfaiyeciye mülakat yapılabiliyor da öğretmene mi yapılamıyor?" şeklinde konuştu.

Mülakatlarda siyasi referans iddialarına da değinen Tekin, "Siyasi referansla mülakatta sıralamaya girdiği ispat edilen bir kişi bile varsa gereğini yaparım. Ancak bunu ispat edemezseniz, bu iftiralar için özür dilemek zorunda kalırsınız" ifadelerini kullandı.



