Derbi nefes kesti, 6 gol 1 kırmızı kart! 3:3

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

Zirve yarışında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

- Son galibiyet Avcı ile

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.





- Son 12 karşılaşma

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile golsüz, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.





- İki kupa finalini de kaybetti

Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 14 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

- Tekke yönetimindeki büyük maçlar

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.





- Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.

