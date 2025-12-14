AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

2026 MEB Bütçesi TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında Milli Eğitim Bakanı Sn. Yusuf Tekin'e AGS kontenjan artırımındaki "son durumu" sordum. Bakan Tekin, kontenjan artırımını istediğini, bunun için de çaba gösterdiğini söyledi. https://t.co/lBC7RGjyB7

Bakanlık Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğretmen alınacağı açıklanmış, akademi eğitimlerinin ise Şubat ayında başlamasının planlandığı duyurulmuştu.

