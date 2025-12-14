AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AGS kontenjanının artırılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 23:36, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 23:44
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e AGS kontenjan artışına ilişkin son durumu sordu.
Bakan Tekin, AGS kontenjanının artırılmasını istediğini ve bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti.
Bakanlık Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğretmen alınacağı açıklanmış, akademi eğitimlerinin ise Şubat ayında başlamasının planlandığı duyurulmuştu.
