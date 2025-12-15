15 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim endeksi ile inşaat üretim endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanlığınca "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı yapılacak.
(Ankara)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın son maçında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.
(İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'de 17'nci haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşacak.
(Sakarya/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/19.00)
4- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18'inci haftanın son maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00)