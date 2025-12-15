2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de nüfusun yaşlandığını ve doğurganlık oranlarının azaldığını belirtti. Göktaş, evlilik yaşının yükseldiğini ve doğurganlık hızındaki düşüşün uzun yıllara yayıldığını vurguladı. Ayrıca, bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini ve önümüzdeki on yılın "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak planlandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, mülakat uygulamaları ve okullardaki fiziki koşullara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Tekin, köy okullarının açık tutulduğunu ve akran zorbalığıyla mücadele kapsamında yeni çalışmalar başlatılacağını ifade etti.

Bütçe Görüşmeleri ve Bakanların Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve doğurganlık oranlarının azalmasına dikkat çekti.

Yaşlı bakım modelleri konusunda yapılan çalışmalardan bahsederek, yaşlıların yüzde 75'inin aileleriyle yaşamak istediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , mülakat uygulamalarına yönelik eleştirileri yanıtladı ve okullardaki fiziki koşullara değindi.

Ek Bütçe Kabul Edilen Kurumlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı

Başkanlığı Yükseköğretim Kalite Kurulu

127 üniversitenin 2026 yılı bütçeleri

Genel Kurulun Kapanışı

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.



