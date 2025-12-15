Avustralya'da plajda katliam: 16 Ölü, 40 Yaralı, 1 Gözaltı

Avustralya'nın Sidney kentinin Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlaması, silahlı saldırının hedefi oldu.

Avustralya ulusal televizyonu ABC ve İngiliz Sky News, saldırıda biri saldırgan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Avustralya polisi, 29 kişinin yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin polis olduğunu bildirdi. Açıklamada saldırıyı iki kişinin düzenlediği, ancak üçüncü bir saldırgan olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi. Bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ölü sayısı daha sonra 16'ya, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Ayrıca hayatını kaybeden saldırganla bağlantılı bir araçta el yapımı patlayıcı tespit edildiği, bomba imha ekiplerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL

Törende binden fazla katılımcının olduğunu belirten polis, saldırıyı "terör olayı" olarak nitelendirdi. Polis yetkilileri saldırganların 50 ve 24 yaşlarındaki baba ve oğlu olduğunu açıkladı. Yetkililer başka saldırgan aramadıklarını kaydetti.

24 yaşındaki oğulun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğü açıklandı.

Polis şefi, 50 yaşındaki babanın kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

BAŞBAKAN ALBANESE: HANUKA'DA YAHUDİLER HEDEF ALINDI

Reuters haber ajansının aktardığına göre polis, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Bugün erken saatlerde Bondi Plajı'nda iki kişi tarafından halka açık bir alanda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis operasyonu sürüyor. İkinci şüpheli saldırganın durumunun kritik olduğu bildirildi."

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada, "Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor" dedi.

"Bondi Plajı'nda akıl almaz bir kötülük yaşandı" diyen Albanese, olayın Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın ilk gününde Yahudi Avustralyalıları hedef olan bir saldırı olduğunu söyledi.

NETANYAHU, AVUSTRALYA HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

İsrail'den de saldırının hemen ardından açıklamalar geldi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Avustralya hükümetini, antisemitizmi körüklemekle suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üç ay önce Avustralya başbakanına, "Sizin politikanız antisemitizm ateşini harlıyor" uyarısında bulunduğu bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektup, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının ardından gönderilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Avrupa Birliği, Almanya İngiltere, İtalya ve Ukrayna liderleri de saldırıyı kınayan açıklamalar yayınladı.

"ARTAN ANTİSEMİTİZMİN SONUCU" İDDİASI

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Hanuka Bayramı'nın saldırının hedefi olduğunu söyledi. Herzog, "Sidney'deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı'nda Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da saldırının, Avustralya'da son iki yılda artan antisemitizmin sonucu olduğunu öne sürdü. Saar, "Sayısız uyarı sinyali alan Avustralya hükümeti aklını kullanmalıdır" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sidney'deki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadıklarını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerinin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Bakanlık açıklamasında "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Çelik şunları kaydetti:

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."