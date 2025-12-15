Avustralya'da plajda katliam: 16 Ölü, 40 Yaralı, 1 Gözaltı

11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Ana sayfaHaberler Dünya

Avustralya'da plajda katliam: 16 Ölü, 40 Yaralı, 1 Gözaltı

Sidney'in Bondi Plajı'nda, Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlamasına düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Baba-oğul olan saldırganlardan biri ölü ele geçirilirken, diğeri ağır yaralı halde yakalandı. İsrail'den art arda açıklamalar geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 07:34, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 07:50
Yazdır

Avustralya'nın Sidney kentinin Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlaması, silahlı saldırının hedefi oldu.

Avustralya ulusal televizyonu ABC ve İngiliz Sky News, saldırıda biri saldırgan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Avustralya polisi, 29 kişinin yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin polis olduğunu bildirdi. Açıklamada saldırıyı iki kişinin düzenlediği, ancak üçüncü bir saldırgan olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi. Bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ölü sayısı daha sonra 16'ya, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Ayrıca hayatını kaybeden saldırganla bağlantılı bir araçta el yapımı patlayıcı tespit edildiği, bomba imha ekiplerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL

Törende binden fazla katılımcının olduğunu belirten polis, saldırıyı "terör olayı" olarak nitelendirdi. Polis yetkilileri saldırganların 50 ve 24 yaşlarındaki baba ve oğlu olduğunu açıkladı. Yetkililer başka saldırgan aramadıklarını kaydetti.

24 yaşındaki oğulun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğü açıklandı.

Polis şefi, 50 yaşındaki babanın kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

BAŞBAKAN ALBANESE: HANUKA'DA YAHUDİLER HEDEF ALINDI

Reuters haber ajansının aktardığına göre polis, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Bugün erken saatlerde Bondi Plajı'nda iki kişi tarafından halka açık bir alanda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis operasyonu sürüyor. İkinci şüpheli saldırganın durumunun kritik olduğu bildirildi."

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada, "Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor" dedi.

"Bondi Plajı'nda akıl almaz bir kötülük yaşandı" diyen Albanese, olayın Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın ilk gününde Yahudi Avustralyalıları hedef olan bir saldırı olduğunu söyledi.

NETANYAHU, AVUSTRALYA HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

İsrail'den de saldırının hemen ardından açıklamalar geldi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Avustralya hükümetini, antisemitizmi körüklemekle suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üç ay önce Avustralya başbakanına, "Sizin politikanız antisemitizm ateşini harlıyor" uyarısında bulunduğu bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektup, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının ardından gönderilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Avrupa Birliği, Almanya İngiltere, İtalya ve Ukrayna liderleri de saldırıyı kınayan açıklamalar yayınladı.

"ARTAN ANTİSEMİTİZMİN SONUCU" İDDİASI

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Hanuka Bayramı'nın saldırının hedefi olduğunu söyledi. Herzog, "Sidney'deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı'nda Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da saldırının, Avustralya'da son iki yılda artan antisemitizmin sonucu olduğunu öne sürdü. Saar, "Sayısız uyarı sinyali alan Avustralya hükümeti aklını kullanmalıdır" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sidney'deki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadıklarını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerinin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Bakanlık açıklamasında "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Çelik şunları kaydetti:

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber