Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de parkta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 07:38, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 09:12
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen lise öğrencileri parkta karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda M.T. (16), yanındaki bıçakla M.Y.'yi (16) yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.