Isparta'da römorktan su kanalına düşen kişi öldü
Isparta'da saman balya yüklü römorktan su kanalına düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 08:28, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 08:29
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde 58 yaşındaki Hurşit Şimşek, dengesini kaybederek saman balyalarının bulunduğu römorktan yan taraftaki boş su kanalına düştü.
Yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düşen Şimşek, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.