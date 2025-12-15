İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyıda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'de kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğuda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. İşte 15 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri:

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: 11°C - Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

12°C - Parçalı ve az bulutlu İzmir: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Adana: 18°C - Parçalı ve az bulutlu

20°C - Parçalı ve çok bulutlu Hatay: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Kayseri: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Sinop: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Amasya: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Samsun: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 3°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Malatya: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.