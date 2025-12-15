Elon Musk halka arz hazırlıklarını hızlandırdı

11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Elon Musk halka arz hazırlıklarını hızlandırdı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 2,56 milyar dolarlık ikincil hisse satışıyla 2026'da olası halka arz için zemin hazırlıyor. Toplanan sermaye Starship uçuşlarını artırmak, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmak, Ay üssü inşa etmek ve Mars görevlerini desteklemek için kullanılacak.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 08:51, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 08:53
Yazdır
Elon Musk halka arz hazırlıklarını hızlandırdı

Elon Musk'ın roket ve uzay şirketi SpaceX'in, gelecek yıl halka arz için hazırlık yaptığı ve şirketi 800 milyar dolar değerlemeye taşıyan ikincil bir hisse satışını başlattığı bildirildi.

Şirketin CFO'su Bret Johnsen'ın 12 Aralık tarihli mektubuna göre, onaylanan düzenleme kapsamında yeni ve mevcut yatırımcılar ile şirket, uygun hissedarlardan hisse başına 421 dolardan 2,56 milyar dolara kadar hisse satın alacak.

Johnsen, "Şirketi 2026'da olası bir halka arz için hazırlıyoruz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, zamanlaması ve değerlemesi belirsizliğini koruyor. Ancak, mükemmel bir performans sergiler ve piyasalar da uygun olursa, halka arzın önemli bir sermaye artışı sağlayabileceği düşünülüyor" dedi.

Toplanacak sermayenin, Starship roket programının uçuş sıklığını artırmak, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmak, Ay üssü inşa etmek ve Mars'a insansız ve insanlı görevler göndermek için kullanılması planlanıyor. Şirketin halka arz kararı, büyük ölçüde Starlink uydu internet işinin hızlı genişlemesinden ve Starship programındaki ilerlemelerden kaynaklanıyor.

Kaynak: ForInvest

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber