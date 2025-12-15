Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları yükseliş seyrine devam ederken çeyrek altın 10 bin lirayı, yarım altın 20 bin lirayı, Cumhuriyet altını ise 41 bin lirayı geçerek rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yükseliş göze çarpıyor. Piyasalar bugün gram altının 6 bin lira seviyesine gelip gelmeyeceğine odaklandı.
Yatırımcılar ve finans dünyası haftanın ilk iş gününde piyasaları merak ediyor.
Altının onsu yüzde 0,10 artışla 4 bin 342 dolara yükseldi.
Bugün günün ilk saatlerinde ons altın 4 bin 342 doları görürken, gram altın iç piyasada 5 bin 961 lira ile 6 bin liraya dayandı.
ALTININ FİYATINI ARTIRAN NEDENLER
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta aldığı faiz kararı sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ile altın fiyatları yükselişini sürdürdü.
ONS VE GRAM ALTIN REKOR SEVİYESİ
Spot altın 22 Ekim tarihinde 4bin 381 dolar ile rekor kırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise gram altın 5 bin 976 TL ile rekor kıran kırmıştı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 961 lira
Çeyrek altın: 10 bin 110 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 197 lira
Tam altın: 40 bin 445 lira
Yarım altın: 20 bin 222 lira
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Cuma günü doların satış fiyatı 42,6940, euronun satış fiyatı ise 50,0930 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7000 liradan, euro 50,1550 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 42,6980 liradan alınan dolar, 42,7000 liradan satılıyor. 50,1530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1550 lira oldu.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında dolar ve sterlin artarken, euro ile yatay seyrediyor.
Dövizde son durum şöyle:
Dolar: 42,7101 lira
Euro: 50,1608 lira
Sterlin: 57,1103 lira