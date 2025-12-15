Baki Ersoy'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki: Seviyen Bu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un fotoğrafının montajlandığı bir içeriği sosyal medya hesabından gerçekmiş gibi paylaştı. Söz konusu paylaşımda, Ersoy'un fotoğrafı yerine Avrupa'da yaşayan Kürt yazar Kadir Amaç'ın görseli kullanıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen Özdağ, paylaşımını silmedi. Bu gelişme üzerine Baki Ersoy, sosyal medya üzerinden Özdağ'a tepki göstererek, "Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ" ifadesini kullandı.

Olayın Gelişimi

Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kadir Amaç, PKK'nın 'özel harp' elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, 'Brüksel lahanası turşucusu' Brüksel'deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak.

"Baki Ersoy'un Tepkisi

Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Yansımalar