DEM Parti İmralı heyetinden iki yeni randevu talebi

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti turlarını sürdürüyor.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan heyet, geçtiğimiz hafta önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı akabinde de MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti etti.

Bahçeli ile ziyaret sonrası konuşan Pervin Buldan, barış yasasından bahsetti.

CHP İLE GÖRÜŞME ERTELENDİ

Heyetin görüşmeleri CHP ile devam edecekti ancak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası görüşme ertelendi.

Geçtiğimiz dakikalarda gelen son dakikaya göre ise heyet, 2 yeni randevu talebinde bulundu.

AK PARTİ VE ADALET BAKANLIĞI'NA RANDEVU TALEBİ

Dem Parti İmralı heyeti, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan da görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Heyet yarın ise Gelecek Partisi'ni ziyaret ederek, Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.