YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gülşah Durbay'a veda: Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ilk tören belediye önünde düzenlendi. Törende konuşan Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 12:19, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 13:33
Yazdır

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan ve entübe edilen Durbay, dün gece hayat gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden Durbay için ilk tören, belediyenin önünde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durbay'ın ölümüyle sarsılan ve "Evladımı kaybetmiş gibiyim." diyen Özel, belediye önünde düzenlenen törende de bir konuşma yaptı.

Özel, konuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu ve Durbay'ı kaybetmenin acısından bahsetti.

Özel, gözyaşlarına boğulduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"KOŞA KOŞA YAŞADI"

Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımız bu acı günümüzde bize yalnız bırakmadıkkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten insan siyasete atılırken insan bu kadarını göze alamıyor, daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik.

Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin evladı. 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım. Öğleye kadar Saruhanlı'da koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı.

Dedim Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap. Olur mu başkanım derdi. Geçen kendisini burada tebrike geldiğimde hatırlattım. 2014'te bu binayı birlikte gezmiştik. O bu binada gençlik kolları başkanı olarak girip kapıları çalıp, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Özgür Özel deyip beni tanıtırdı.

"SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN BİR HİKAYEN OLACAK DERDİ"

Onunla tanıştırır, bundan bilmem ne yapar. Böyle koşa koşa koşa hepimizden önde koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için. Bu kırmızı yelekliler dedikleri şu

Manisalılar kimi bilir kimi bilmez. Birisi Lal, İzmir'de 9 ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli. Bunlar bizim gençlik kollarının yelekleri. Çankaya Belediye Başkanı burada Gülşah'ın arkadaşı. İzmir'den 9-10 belediye başkanı burada.

Tuzla burada, Kadıköy burada. Hepsi CHP Gençlik Kolları'nın neferleri bunlar, şimdi Türkiye'nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Bu Gülşah gençlik kollarıyla irtibatı çok. Tabii bir de böyle Büyükşehir'den Gençlik Kollarıyla sürekli çok yakınlar geliyorlar gidiyorlar.

Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz veya niye kaybettik falan. Der ki bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu.

O yüzden kazanamadık derdi. Bu sefer çok heyecanlı hatta Saruhanlı'ya kayıtlı, burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz.

"BU HİKAYEYİ YAZACAĞIZ BAŞKANIM" DEDİ

Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki kazanırız dedi Ferdi Ağabey ile kazanırız falan dedi. Dedim hikayemiz var mı bu sefer? Dedi ki bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız.

Bu sefer bu hikayeyi yazacağız. Genel Başkanım dedi. Ben de dedim ki bir hikaye daha yazarız. İşte ya ister diler ki burası eski Manisa yani biz Manisa Belediye Başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden.

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK BİZ"

Dedim ki Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız. Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım dedi. Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor.

İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi, burada bitti. Öyle bitti.

Hepimizin başı sağ olsun. Yani ve bir yerde dursun artık. Ömrümüzde, hayatımızda bir sefer.

CENAZE NAMAZI KILINACAK

Gülşah Durbay'ın naaşı, on binlerce vatandaşın katılımıyla Hatuniye Camii'ne ulaştı.

Burada, cenaze namazı kılınacak.


