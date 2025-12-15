Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde polikliniklerin kapasitesi genişletildi

YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde polikliniklerin kapasitesi genişletildi

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde mesai dışı akşam polikliniklerinin kapasitesi genişletildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 13:35, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 13:50
Yazdır
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde polikliniklerin kapasitesi genişletildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede akşam saatlerinde hizmet veren pediatri, immünoloji, kardiyoloji, hematoloji ve nöroloji branşlarında yeniden yapılandırılarak erişilebilirlik artırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ailelerin bekleme sürelerinin azalması ve uzman hekimlere erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde acil servis, poliklinikler, servis alanları ve Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS) işleyişine yönelik incelemelerde bulundu.

Ekiplerle görüşen Asiltürk, çocuk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi için özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, mesai dışı akşam polikliniklerinin genişletilmesiyle hizmet kapasitesinde sağlanan artışın ziyarette konuşulduğunu belirtti.

Asiltürk, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın en hızlı ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Akşam polikliniklerinde yaptığımız genişletme, hem yoğunluğu azaltacak hem de ailelerimizin hizmete erişimini kolaylaştıracaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber