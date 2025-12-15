Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 14:13, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 14:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 17 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.