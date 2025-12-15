RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine dizisi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, milli ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği söylendi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.