Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." dedi.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 15:45, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 16:01
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon

Bugün Dünya Türk Dili Ailesi Günü.

AK Parti bugün, Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni tanıttı. Tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Vizyon belgesinin dilde, fikirde ve işte birlik amacıyla hazırlandığını belirten Erdoğan, "Türk halklarının hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir." dedi.

"SON İKİ ASIR ZORLUKLARLA GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son iki asrın Türk dünyası için zorluklarla geçtiğini söyledi.

"Tek parti döneminde, 'Türkiye dışında da Türk var' demek suç sayılıyordu." diyen Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı sürdürmektedir. CHP, Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselelerinde de aynı vicdansızlığa şahit olduk." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E TEPKİ: APAÇIK PROVOKASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Son iki asrımız Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla geçti.

- 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar Turancı denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştü. Tek parti döneminde, 'Türkiye dışında da Türk var' demek suç sayılıyordu.

- Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır.

ÖZEL'E TEPKİ

- Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı sürdürmektedir. CHP, Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselelerinde de aynı vicdansızlığa şahit olduk.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.

- Türkiye'yi bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapattı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal olmuştur. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Rahmetli Demirel de ilişkilere büyük önem vermiştir. Bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır.

"BELGE ÖNEMLİ BİR REHBER NİTELİĞİNDE"

- Dilde, fikirde ve işte birlik şiarında uygun şekilde Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz. Türk halklarının hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Ticaret hacminin genişletilmesi, mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacak.

- Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır. Soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte Türk dünyasının etki alanını genişleten bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Bu stratejik bakış, gönül coğrafyamızda insan ve kalkınma odaklı bir diplomasi anlayışını esas almaktadır.

