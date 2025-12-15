TBMM'de taciz iddialarına karşı 'KEFEK İzlem Grubu' kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de taciz iddialarına karşı 'KEFEK İzlem Grubu' kuruldu

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, Meclis'te kamuoyuna yansıyan taciz iddialarına ilişkin acil bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ve iddiaların yakından takip edilmesi amacıyla KEFEK İzlem Grubu oluşturulduğunu duyurdu. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin üyelerinden oluşan 7 kişilik İzlem Grubu, çalışmalarına derhal başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 15:57, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 16:00
Yazdır
TBMM'de taciz iddialarına karşı 'KEFEK İzlem Grubu' kuruldu
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, TBMM'deki taciz iddialarının yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla komisyon bünyesinde izlem grubu oluşturulduğunu söyledi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM'deki taciz iddiasına ilişkin Erdoğan, "Parlamentoda meydana geldiği iddia edilen taciz vakalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar olduğumuz ilk andan itibaren Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak gerekli hassasiyeti gecikmeksizin gösterdik. Komisyon başkanlığı olarak bu konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden ivedilikle ele aldık. Sürecin tüm bu yönleriyle ele alınması amacıyla başta TBMM Genel Sekreterliği olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya komisyonumuzda yer alan tüm siyasi parti gruplarının üyelerini eksiksiz bir biçimde davet ettik. Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla ve yalnızca bu konuya odaklanacak bir şekilde bir KEFEK İzlem Grubu oluşturduk. KEFEK İzlem Grubu, 7 üyeden oluşmakta olup, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsamaktadır. KEFEK İzlem Grubu çalışmalarını derhal başlatmış, ilk toplantısını 14 Aralık 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'İDDİALARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ailenin doğrudan TBMM Genel Sekreterliğine başvurduğunu ve derhal soruşturma sürecinin başlatıldığını kaydeden Erdoğan, "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak açıkça ifade etmek isterim ki, bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayla bağlantısı tespit edilen faillerin, hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde en ağır biçimde cezalandırılmaları için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Aynı şekilde mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz. Bu itibarla bu mesele hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamaz. Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimidir. Bunları korumak ise hepimizin özellikle bizlerin temel vazgeçilmez sorumluluğudur. Aynı şekilde elinde bu konuya ilişkin olarak bugüne kadar komisyonumuza, Meclis'e ya da Meclis yönetimine ulaşmamış herhangi bir bilgi veya belge bulunan herkesin şunu bilmesini isteriz ki, bu tür bilgiler, dedikodu ya da söylenti şeklinde kamuoyuna taşınmamalı, doğrudan idareye ya da bizlere iletilmelidir. Komisyonumuz, ulaşacak her türlü somut bilgi ve belgeyi hukuk çerçevesinde ve büyük bir titizlikle değerlendirmeye hazırdır. Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz; TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber