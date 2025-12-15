Kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi

Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonrası memur olarak atanarak hem çalışma hem de tıp eğitimi alma azmini bir arada sürdürüyor. Ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü hastanelerde geçirdiğini belirten Doğutaş bu sürecin kendisini tıp fakültesine yönlendirdiğini söyledi. Yaşadıklarının meslek seçiminde etkili olduğunu ifade eden Doğutaş, "Hastanelerde geçen zaman, insanlara faydalı olma isteğimi artırdı. Zor bir yoldu ama vazgeçmedim" dedi. Kütüphanede görev yaptığı süre boyunca hem çalışan hem de öğrenci kimliğiyle örnek olduğunu belirten Doğutaş, "Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2022 KPSS sınavında 84 puan alarak atandım. Açık lise mezunuyum. Bir başarı öyküsü yazarak tıp fakültesini kazandım. Ailemde yaşanan sağlık sorunları beni tıp fakültesi okumaya itti" diye konuştu.

Doğutaş ile aynı birimde çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halil Arık ise Fatih Doğutaş'ın arkadaşlarına örnek olduğunu söyledi. Arıki "Fatih, hem çalışkanlığıyla hem de tıp okumasından dolayı çevresine destek olmasıyla örnek bir insan. Arkadaşlarına moral veriyor, yol gösteriyor" şeklinde konuştu.