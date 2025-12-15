Dolar günü 42,69 TL'den tamamladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, haftanın ilk gününü 42,69 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 17:15, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,6930
|42,6940
|42,6960
|42,6970
|Avro
|50,0920
|50,0930
|50,1940
|50,1950
|Sterlin
|57,1040
|57,1140
|57,1800
|57,1900
|İsviçre frangı
|53,6690
|53,6790
|53,6650
|53,6750
|ANKARA
|ABD doları
|42,6630
|42,7430
|42,6660
|42,7460
|Avro
|50,0520
|50,1320
|50,1540
|50,2340
|Sterlin
|57,0440
|57,2540
|57,1200
|57,3300