Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama esaslarını belirleyen sözleşmeyi güncelledi. Duyuruya göre, sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 19 Aralık 2025'e kadar başvurması gerekiyor. Piyasa yapıcı seçilmek için bankaların sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması ve DİBS ihraçlarında 15 milyar liranın, Borsa İstanbul kesin alım satım işlemlerinde ise 70 milyar liranın altında işlem yapmaması şartı getirildi. Ayrıca, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla bankalar, aktif büyüklüklerine göre 4 farklı gruba ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin piyasa yapıcı kriterlerinde düzenlemeye gitti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama ve usul esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gelecek yıl için güncellendi.

Bu kapsamda, 2026 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 19 Aralık 2025'e kadar Bakanlığa yazılı başvurması gerekiyor.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş olması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında bulunmaması gerekiyor.

Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 15 milyar liranın, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın da 70 milyar liranın altında olmaması şartı bulunuyor.

2026 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'ne göre hak ve yükümlülükler değerlendirilirken piyasa yapıcı bankaların Haziran 2025 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği konsolide olmayan bilançoları esas alınarak 2026'da geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklere göre söz konusu bankalar 4 gruba şöyle ayrıldı:

"Birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 3 trilyon liranın üzerindeki bankaları, ikinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 2 trilyon lira ve 3 trilyon lira arasındaki bankaları, üçüncü grup bankalar, aktif büyüklükleri 1 trilyon lira ve 2 trilyon lira arasındaki bankaları, dördüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 1 trilyon liranın altındaki bankaları ifade ediyor."

