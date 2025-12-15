'Dolar bozduranlardan ek ücret alınıyor' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar aktif büyüklüğe göre 4 gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Dolar bozduranlardan ek ücret alınıyor' iddialarına açıklama

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), dolar bozduranlardan "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında kesinti yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, ilke ve mevzuata aykırı hareket eden üyeler hakkında gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

TÜYEMDER'den yapılan açıklamada derneğin, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerini ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşları etik kurallar, mevzuat hükümleri ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ettiği belirtildi.

Son günlerde döviz bürolarının eski basım ABD doları bozarken "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında ek ücret alındığına dair kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algının oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açıkça ifade etmek isteriz ki döviz bürolarında eski veya yeni basım ayrımı yapılarak komisyon, kesinti ya da 'sigorta' adı altında herhangi bir bedel tahsil edilmesi hukuken mümkün değildir ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda dile getirilen iddiaların, döviz bürolarının faaliyet alanı ve yetkileriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin tereddütlerin ve fiili sorunların asıl muhatabı döviz büroları değil, bankacılık uygulamalarıdır. Bu hususun kamuoyu tarafından doğru anlaşılması, sektörümüzün itibarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

- "Aykırı hareket edenlere yönelik gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak"

Açıklamada, TÜYEMDER'in, sektörün itibarına zarar veren, kamuoyunu yanıltan ve yetkisiz, etik dışı, fırsatçı uygulamalar içerisinde olduğu tespit edilen firmaları açıkça kınadığı vurgulandı.

Üyelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma, sorumluluk ve mevzuata uygunluk bilinciyle hareket edeceğine olan inançlarının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Dernek ilke ve mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

