Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme Ersoy dahil 4 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. İfadesinde "Uyuşturucu kullanmadım" diyen Ersoy'un test sonucu belli oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net