Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu.

15 Aralık 2025 18:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme Ersoy dahil 4 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. İfadesinde "Uyuşturucu kullanmadım" diyen Ersoy'un test sonucu belli oldu.

Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

