Çocukların maçında kadın hakeme şiddet

U12 Ligi'nde bu akşam saat 18.00'de Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan Çubuklu Bala Spor-Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında hakemin verdiği bir karar sonrası tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu sahaya girerek karşılaşmanın seyrini olumsuz etkiledi. Yaşanan olayda aday hakem S.U. (18) fiziksel şiddete maruz kaldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, çocukların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan U-12 Ligi müsabakasında hakem S.U.'nun (18) belirtilen yaş grubundaki çocuklara örnek olması gereken Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu'nun fiziksel şiddetine maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı olunduğu vurgulanarak, spor sahalarında bu tür olaylara asla tahammül edilemeyeceği ifade edildi. Bir kadın hakeme yönelik gerçekleştirilen bu saldırının sadece kınanmakla kalınmayacağı belirtilen açıklamada, daha önce de benzer olaylarla adı anılan ve spordan uzak tutulması gerektiği ifade edilen söz konusu kişi hakkında derneğin hukuk birimi aracılığıyla tüm yasal sürecin ivedilikle başlatılacağı bildirildi.