'İç güvenlik personelinde ücret dengelemesi için çalışıyoruz'

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara dair bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, "2025 yılı Mart ayında 'Görev Puanı' sistemi getirdik. Atamamız, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla hakkaniyetli, şeffaf, kurumsal ve ihtiyaca uygun hale geldi." diye konuştu.

Yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladıklarını söyleyen Yerlikaya, bunun devam edeceğini, 2026'de genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, "standart kadro" çalışmalarını tamamladıklarını, çalışmanın, personelin dağılımının her ilde dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

"Çalışma sisteminde 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini" söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

- "Bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Yerlikaya, söz konusu teklifin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsattı.

Yerlikaya, "Başlangıçla ilgili bölümün de Genel Kurulda bittiğini biliyoruz. Grubumuzdan aldığımız bilgi, ocak ayında huzurlarınıza gelecek. Gazi Meclisimizin takdirleriyle yasalaşacak." diye konuştu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana emniyet ve jandarma olarak denetimi artırdıklarını anlatan Yerlikaya, 2024 yılında 5 trafik kuralı ihlalinden yüzde 84 can kaybının olduğunu ve bir güncelleme ihtiyacı bulunduğunu gördüklerini dile getirdi. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te 3 günde bir, kırmızı ışıkta insan öldü, 137 insan öldü. Bunu kabul edemeyiz. Bunun cezasının caydırıcılığı yok. Trafik güvenliğinden sorumluyuz. Cumhurbaşkanı'mızın bir hedefi var, 2030'un sonunda 'can kaybı ve ağır yaralanmaları en az yüzde 50 indireceğiz.' diyor. Hedefimiz bu. Bunu yapmak için Grubumuzun hazırladığı 36 maddelik kanun teklifi yasalaşırsa tıpkı yasa dışı çakarda olduğu gibi... 30 Kasım 2024'te Meclis'imiz bir maddelik kanun yaptı, ne oldu biliyor musunuz? 10 ay içerisinde denetimi yüzde 378 artırmamıza rağmen yasa dışı çakar yüzde 88 bitti. Türkiye'de bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var. 276 bin lira, 2 ay ehliyet, 2 ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza, sadece bir kişiye uygulandı. Caydırıcılık böyle bir şey."

"Yurt dışına gittiğimiz zaman orada her kurala uy, Türkiye'ye geldiği zaman uyma." ifadelerini kullanan Yerlikaya, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yerlikaya, bir trafik kuralı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, milletvekillerinin, Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'na yönelik sorularını şöyle yanıtladı:

"Ne hikmetse, yurt dışında bir ya da birileri, bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeye düşman olan kaçmış gitmiş buradan, defolmuş gitmiş... Onların yazmış olduğu düzmece raporların üzerine binin, doğru buraya gelin. Türkiye olarak başta organize suç örgütleri, uyuşturucu, insan ticareti, kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadelede kimlerle işbirliği yapıyoruz? Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Interpol, Europol başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içindeyiz. Bunlardan getir bir rakam, getiremezsin. Çünkü sözde hazırlanan endeksin herhangi bir resmi bağlayıcılığı yok."

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesinin ardından yaşanan olayların anımsatılması üzerine Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Yerlikaya,"Siz 'Mahkeme kararına uyduk.' deseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti. Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce 'İnfial oluşturmak gibi niyetimiz yok.' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle?" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.