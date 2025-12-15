Sultanbeyli'deki suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüpheli Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi 7 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlenmişti.

Daha sonra yakalanan bir zanlıyla birlikte toplam 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

