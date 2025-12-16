16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
'İç güvenlik personelinde ücret dengelemesi için çalışıyoruz'
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
'İç güvenlik personelinde ücret dengelemesi için çalışıyoruz'
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 00:02
16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul edecek.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenecek Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziyeleri kabul edecek.

(Manisa/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı" ile "İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2024 yılı girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek "2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Trapani Shark ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.30)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nin 11'inci haftasında, Gaziantep Gençlik Spor-Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İBB Spor-Gebze Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik, Halkbank-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/18.00/Ankara/Bursa/İzmir/18.00)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 3 maçla, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta 5 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 14. haftasında, gruplarda 16 maç yapılacak.

