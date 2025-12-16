'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak

Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak

SEDDK, Ocak 2026 için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışının %1'in altında hesaplanarak %0,66 olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre, hasarsızlık indirimi artık araca değil sürücüye bağlı olarak belirlenecek. Otomobillerde en yüksek trafik primi, çok hasarlı sürücü için 54 bin 547 liraya çıkarken, hasarsız sürücünün primi 7 bin 579 lira olacak.

Kaynak : Dünya
16 Aralık 2025 07:29
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak

Sigortacılık ve Özel Emekli-lik Düzenleme ve Denetle-me Kurumu'ndan (SEDD) yapılan açıklamada, trafik sigor-tasında yüksek oranlı prim ar-tışları yapıldığına veya yapıla-cağına ilişkin haberler yer aldığı belirtilerek, kamuoyunun doğ-ru bilgilendirilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklama-da, trafik sigortası azami primle-rinin araç türü, sigortalının risk düzeyi ve ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve araç yakıt cin-si gibi çeşitli değişkenlere göre Kurumca aylık olarak belirlen-diği hatırlatıldı.

Güncel ekono-mik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi ve prim-lerin dinamik şekilde yönetile-bilmesi için SEDDK'nin Mayıs 2024'ten itibaren trafik sigorta-sı primlerinin belirlenmesinde hasar-maliyet endeksini devre-ye aldığı anımsatılan açıklama-da, "Trafik sigortası maliyetleri-ni esas alan bu endeks, araç fi-yatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri bel-li ağırlıkta içermektedir. Söz ko-nusu endeks ile yapılan hesap-lama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygu-lanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiş-tir" ifadeleri yer aldı.

Yeni araç alımı primi etkilemiyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilen-diren düzenleme ile trafik sigor-tasında prim tarifeleri ve basa-mak sistemi baştan aşağı yenile-niyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basama-ğı, kullandıkları araca değil sü-rücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8'inci basa-makta bulunan hasarsız bir sü-rücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Ay-nı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1'inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçların-da avantaj elde edemeyecek.

Yüksek riskin bedeli 54 bin 547 TL

Yeni düzenlemeyle İstan-bul'daki otomobil sahipleri için tablo netleşti. Trafikte riskli grupta yer alan, yani çok sık ka-za yapan (0. basamak) bir sürü-cü için İstanbul'da sigorta pri-mi 54 bin 547 liraya yüksele-cek. Aracını dikkatli kullanan, kaza yapmayan ve 8. basamak-ta yer alan "iyi sürücüler" için ise İstanbul'daki prim tutarı 7 bin 579 lira olacak. Genellikle yolcu otobüsleri ve sürekli ka-zaya karışan risk oranı yüksek kategoride olanlara uygulanan tavan fiyat, Ocak 2026 itibarıyla 300 bin 212 liraya çıkacak. Tür-kiye genelinde en düşük trafik sigortası primi ise Bartın, Şır-nak, Karaman ve Niğde gibi il-lerde uygulanacak. Bu iller-deki hasarsız sürücüler, 2026 Ocak ayında 6 bin 793 lira prim ödeyecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 yıl ertelendi

SEDDK tarafından hazırlanan, "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2026 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak güncellendi.


