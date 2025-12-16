Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korunması amacıyla hazırlanan "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasının bugün kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu platform, çocukların ve ailelerin karşılaştıkları riskli durumları doğrudan iletebilmelerine ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, sosyal kreşlerin 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla çocuk bakımının daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Çocuklar Güvende Uygulaması ve Yeni Eylem Planı

Bakan Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasının ailelerin ve çocukların karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayacağını ve rehberlik hizmetleri sunacağını belirtti. Ayrıca, Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ülkeye özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Doğum ve Babalık İzinlerinde Düzenleme

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını öngören kanun teklifinin yakın zamanda TBMM'nin onayına sunulması bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ve Personel Alımı

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi 'nin pilot uygulamalarının önümüzdeki yıl başlatılması planlanıyor. 2027 yılında ise sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Nüfus Trendleri ve Yaşlılara Destek

Bakan Göktaş, doğurganlığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de azaldığına dikkat çekerek, evlilik yaşının 26'ya, ilk anne olma yaşının ise 29'a yükseldiğini belirtti. Doğurganlık düşüşünün 1960'tan bu yana devam ettiğini, nüfus çöküşünün küresel bir trend olduğunu ve yaşlılara yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Sosyal Kreşler 81 İlde Yaygınlaşıyor

Bu yıl mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürüldü. 81 ilde açılacak yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımının daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.



