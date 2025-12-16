'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Yılbaşı kampanyaları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını mercek altına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 09:28, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 09:29
Yılbaşı kampanyaları mercek altında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların, Bakanlıkça mercek altına alındığını vurgulanan açıklamada, "Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmasının önemine işaret edildi.

Taklit sitelere dikkat edilmeli

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."

Kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu:

"İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli. Anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınılmalı. Eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net şekilde ifade edilmeli. 'Kişiye özel fiyat' veya 'avantajlı teklif' gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketici açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeli. Şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketiciler eksiksiz olarak aydınlatılmalı."

