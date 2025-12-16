AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu şekilleniyor: 3 aşamalı düzenleme

Türkiye terör belasını tarihin karanlık bir sayfasında bırakmakta kararlı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar ilerleme kaydedilirken Terörsüz Türkiye hayali gerçekleşiyor.

TBMM'de başlayan yeni süreç PKK'nın silahları yakarak kendini lağvetmesi ile tarihi bir dönemeci geçti.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile daha önce görülmemiş bir aşamaya geçildi.

Komisyon toplumun farklı kesimlerini dinledi, son olarak da tartışmalar arasında olsa da İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşüldü.

Dinleme aşamasını bitiren komisyonda raporlama safhasına geçildi.

AK PARTİ'DEN 3 AŞAMALI DÜZENLEME

Bu kapsamda komisyona üye partiler konuya ilişkin raporlarını tek tek komisyon başkanlığına sunuyor.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra sunacağı rapor şekilleniyor.

İLK AŞAMA EVE DÖNÜŞ

Buna göre rapor 3 aşamadan oluşacak. İlk aşama ise 'evene dönüş' yasasından oluşacak.

Bu kapsamda suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

Geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞTE KRİTİK NOKTA SURİYE'DEKİ DURUM

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme de gündemde fakat bunun için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak.

"Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak.

Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.

İKİNCİ AŞAMA SUÇA BULAŞAM ÖRGÜT ÜYELERİNİN AKIBETİ

Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak.

Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor.

Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.

ÜYELİK, YARDIM VE YATAKLIK CEZA ALMAYACAK

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: YÖNETİCİLER

Üçüncü aşamada terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.



