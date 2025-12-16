'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu şekilleniyor: 3 aşamalı düzenleme

AK Parti'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkarken ilk aşaması eve dönüş yasası olan 3 aşamalı bir düzenleme öngörülüyor.

16 Aralık 2025 09:56
Türkiye terör belasını tarihin karanlık bir sayfasında bırakmakta kararlı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar ilerleme kaydedilirken Terörsüz Türkiye hayali gerçekleşiyor.

TBMM'de başlayan yeni süreç PKK'nın silahları yakarak kendini lağvetmesi ile tarihi bir dönemeci geçti.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile daha önce görülmemiş bir aşamaya geçildi.

Komisyon toplumun farklı kesimlerini dinledi, son olarak da tartışmalar arasında olsa da İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşüldü.

Dinleme aşamasını bitiren komisyonda raporlama safhasına geçildi.

AK PARTİ'DEN 3 AŞAMALI DÜZENLEME

Bu kapsamda komisyona üye partiler konuya ilişkin raporlarını tek tek komisyon başkanlığına sunuyor.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra sunacağı rapor şekilleniyor.

İLK AŞAMA EVE DÖNÜŞ

Buna göre rapor 3 aşamadan oluşacak. İlk aşama ise 'evene dönüş' yasasından oluşacak.

Bu kapsamda suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

Geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞTE KRİTİK NOKTA SURİYE'DEKİ DURUM

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme de gündemde fakat bunun için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak.

"Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak.

Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.

İKİNCİ AŞAMA SUÇA BULAŞAM ÖRGÜT ÜYELERİNİN AKIBETİ

Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak.

Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor.

Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.

ÜYELİK, YARDIM VE YATAKLIK CEZA ALMAYACAK

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: YÖNETİCİLER

Üçüncü aşamada terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.


