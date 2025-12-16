Altının gramı 5 bin 891 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5 bin 909 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 5 bin 891 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 716 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 711 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 291 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla yönelik faiz patikasına ilişkin yönlendirmeleri, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar nedeniyle netlik kazanmazken, Bankanın olası yeni başkanlığı için iki adayın öne çıkması beklenti oluşumunu daha da zorlaştırıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor

Analistler, Fed'in hala enflasyondan ziyade iş gücü piyasasındaki zayıflığa odaklandığını vurgulayarak, istihdam verilerinin kötü gelmesinin Bankanın gelecek yıl faiz indirimine gideceğine dair öngörüleri güçlendirebileceğini söyledi.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.

New York Fed Başkanı John Williams ise geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve gelecek yıl oldukça iyi performans göstermesi beklenen bir ekonomiyle başa çıkmak için Banka'yı iyi bir konumda bıraktığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu pozisyon için ismi geçen, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in üst düzey bazı kişilerin itirazlarıyla karşılaştığı, Hassett'in Trump'a fazla yakın olmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.