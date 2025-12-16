'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Altının gramı 5 bin 891 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 891 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 716 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 711 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 10:47, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:05
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5 bin 909 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 5 bin 891 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 716 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 711 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 291 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla yönelik faiz patikasına ilişkin yönlendirmeleri, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar nedeniyle netlik kazanmazken, Bankanın olası yeni başkanlığı için iki adayın öne çıkması beklenti oluşumunu daha da zorlaştırıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor

Analistler, Fed'in hala enflasyondan ziyade iş gücü piyasasındaki zayıflığa odaklandığını vurgulayarak, istihdam verilerinin kötü gelmesinin Bankanın gelecek yıl faiz indirimine gideceğine dair öngörüleri güçlendirebileceğini söyledi.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.

New York Fed Başkanı John Williams ise geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve gelecek yıl oldukça iyi performans göstermesi beklenen bir ekonomiyle başa çıkmak için Banka'yı iyi bir konumda bıraktığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu pozisyon için ismi geçen, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in üst düzey bazı kişilerin itirazlarıyla karşılaştığı, Hassett'in Trump'a fazla yakın olmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

