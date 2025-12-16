Numan Kurtulmuş: Terörü gündemden kaldıracağız

'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ana sayfaHaberler Siyasi

Numan Kurtulmuş: Terörü gündemden kaldıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 11:33, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:28
Yazdır
Numan Kurtulmuş: Terörü gündemden kaldıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Meclis'te düzenlenen programda konuştu.

"Dünyadaki düzeni tanımlamak bakımından farklı bir süreçten geçiyoruz." diyen Kurtulmuş, "Süreçlerin eş zamanlı olarak ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Tek kutuplu dünya sisteminin sona ermesiyle birlikte çok kutupluluk, bütün unsurlarıyla gelişmeye başlıyor. Ancak bunun yanında hem küreselleşme hem de bölgeselleşme eğilimlerinin fevkalade ciddi bir şekilde eş zamanlı ve yan yana yürüdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Düne göre alışık olmadığımız yeni durumların, yeni çelişkilerin, yeni çatışmaların ve yeni gerilimlerin olduğu; ancak aynı zamanda yeni fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Biz insanoğlu olarak yaşadığımız dönemi adlandırmayı, tanımlamayı severiz. Uzay çağı, sanayi toplumu gibi tanımlarla geçmiş dönemlerde yaşanan gelişmeleri ifade ettik. Herhalde bu dönemi tanımlamak gerekirse, yeni bir eşikte olduğumuz aşikardır. Bu yeni eşik, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına doğru mu gidiyor, gitmiyor mu bilmiyorum. Ancak bu yeni eşiği tanımlamak gerekirse, 'yeni zamanların eşiği' olarak ifade edilebilir."

"Bölgemizdeki sorunların tamamının çözülebilmesi için barış, istikrar ve güven perspektifini fevkalade güçlü bir şekilde koruyor, bunu çevremizdeki ülkelere de telkin ediyoruz." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin takındığı tutum, Kafkaslar'daki gerilimlerde ortaya koyduğu tavır, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in saldırganlıklarının durdurulması konusunda sergilediği yaklaşım, tam da bu anlayıştan kaynaklanmaktadır."

"TERÖRÜ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN KALDIRACAĞIZ"

Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise "Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber