Tüp Bebek Tedavisi Gören Memurlar Naklen Atama Hakkı Talep Ediyor

Kamu kurumlarında görev yapan ve tüp bebek tedavisi gören kadın memurlar, görev yaptıkları illerde uygun sağlık hizmeti bulunmaması nedeniyle farklı illere atanma talebinde bulunuyor. Ancak söz konusu taleplerin personel yetersizliği gibi gerekçelerle reddedildiği belirtiliyor. Uygulamanın, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle çeliştiği ifade ediliyor.

Aile Yılında Naklen Atama Taleplerine Ret Tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik kamu politikalarının ön plana çıkması bekleniyordu. Ancak bazı kamu kurumlarının, yöntemlikte açık bir hüküm olmadığı için, tüp bebek tedavisi nedeniyle naklen veya geçici görevlendirme isteyen kadın memurların taleplerini reddetmesi eleştirilere neden oldu.

Tüp Bebek Tedavisi Gören Memurlar Ne Talep Ediyor?

Kamu personeli olan kadınlar, görev yaptıkları bölgelerde tüp bebek tedavisine uygun sağlık kuruluşlarının bulunmaması nedeniyle tedavinin yürütülebileceği illere atanmak istiyor. Bunun için de genel çerçeve yönetmeliğe hüküm eklenerek sorunun çözülmesini talep ediyorlar.

Tedavi Süreci Manevi ve Maddi Yük Oluşturuyor

Uzmanlar, tüp bebek tedavisinin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Tedavi merkezlerine ulaşım, şehirler arası mesafe, yüksek tedavi maliyetleri ve iş hayatındaki belirsizlikler, anne adaylarının yaşadığı stresi artırıyor. Bu süreçte idari engellerle karşılaşılmasının ise çalışma barışını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Yönetmelik Çağrısı: Keyfi Kararların Önüne Geçilmeli

Kamu personelinin naklen atanmasına ilişkin genel ve özel yönetmeliklerde, tüp bebek tedavisi gören kadın memurlara yönelik açık ve bağlayıcı hükümlerin yer almıyor. Genel çerçeve yönetmelikte açık bir düzenleme yapılarak, taleplerin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması ve yöneticilerin keyfi karar almasının önüne geçilmesi isteniyor.