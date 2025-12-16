TEKCE, yeni partner ve referans programlarıyla emlak pazarında şeffaflık dönemini başlattı

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon

TEKCE, yeni partner ve referans programlarıyla emlak pazarında şeffaflık dönemini başlattı

Global gayrimenkul şirketi TEKCE, teknoloji yatırımıyla hayata geçirdiği yeni programlarla gayrimenkul profesyonelleri ve içerik üreticilerine; 7 bini aşkın doğrulanmış emlak ilanına erişim olanağı sunuyor. Kurulan entegre iş modeli sayesinde, CRM üzerinden gerçek zamanlı takip yapılabiliyor, dünya genelindeki satışlar uçtan uca şeffaf biçimde izlenebiliyor.

Kaynak : MN Medya
Yazdır
TEKCE, yeni partner ve referans programlarıyla emlak pazarında şeffaflık dönemini başlattı

İlandır...

TEKCE, yeni teknoloji yatırımlarıyla, uluslararası emlak satışlarını daha şeffaf ve karşılıklı fayda ilişkisine dayalı hale getirdi. Global gayrimenkul şirketi, genişletilmiş Partner Programı ve yeni Referans Programını duyurdu. MyTEKCE platformu ve TEKCE App üzerinde çalışan programlar, paydaşların İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı kapsayan 7 bini aşkın gayrimenkul portföyüne gerçek zamanlı erişmesine ve kendi markalarıyla pazarlama yapmasına olanak sağlıyor.

TEKCE, 5 ülkede faaliyet gösteren 20 ofislik ağıyla paydaşlarına güçlü bir saha desteği sunuyor. Şirketin ofisleri; İspanya'da Alicante, Barselona, Malaga, Türkiye'de Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Yalova, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai, Kuzey Kıbrıs'ta Girne ve İsveç'te Stockholm şehirlerinde yer alıyor. Bu uluslararası yapı, sınır ötesi müşterilere hizmet veren partnerlere, hem güvenilir ürün çeşitliliği hem de yerinde uzmanlık sağlıyor.

"Gayrimenkul, güven işidir" diyen TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, kurdukları modeli şöyle özetliyor: "Bir zamanlar partner olarak yaşadığımız her zorluk, bu sistemin temelini oluşturdu. Bu programı, hiçbir partnerimiz aynı güçlükleri bir daha yaşamasın diye inşa ettik. MyTEKCE platformu ve partner ekosistemimiz sayesinde, paydaşlarımız bizimle sadece işbirliği yapmaz. TEKCE ürünleriyle müşterilerine kendi markalarıyla hizmet verirken, ilk talep anından komisyon ödemesine kadar tüm süreçlere tam görünürlükle ulaşır. Sistemimizin içinde tamamen şeffaf bir şekilde çalışır."

İş ortaklığının ölçülebilir olması gerektiğine dikkat çeken Özkan Tekçe, "CRM odaklı modelimiz, paydaşlarımızın her adımı görmesine olanak tanıyor. Böylece şeffaflık üzerine inşa edilebilen uzun vadeli iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu süreçleri desteklemek için özel bir partner ekibi oluşturduk. Tüm paydaşlarımız, kendilerine dedike edilen partner temsilcileri sayesinde iş akışlarını çok daha kolay ve verimli bir şekilde yürütebiliyor. Partner ve referans ağlarımız bugün 100'ün üzerinde ülkeye yayılmış durumda ve ortak hedefimiz net: Şeffaf, teknolojiyle güçlendirilmiş ve insan odaklı bir gayrimenkul sektörü inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Son teknoloji platform

Uluslararası gayrimenkul iş ortaklıkları için tasarladıkları son teknoloji bir platform olan MyTEKCE hakkında da bilgi veren Özkan Tekçe, "Kullanıcılar, müşterilerini sisteme kaydedip tüm süreci eş zamanlı ve tamamen şeffaf biçimde takip edebiliyor. İş ortakları MyTEKCE'ye kayıt olduktan sonra, TEKCE CRM sistemi içinde müşterilerinin durumunu; tercihlerini, iletişim geçmişlerini, emlak keşif turu raporlarını, teklif aşamalarını, satış fiyatını ve komisyon durumunu adım adım izleyebiliyor. Bu sayede belirsizlik azalıyor, süreçler şeffaflaşıyor, güven artıyor" dedi.

Emlak profesyonelleri için tasarlanan TEKCE Partner Programı ile İspanya'da emlak almak isteyen bir müşterisi olan Dubaili bir acente ya da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bir yatırımcıyla çalışan Stockholm'deki bir danışman, TEKCE'nin altyapısını ve portföylerini kullanırken kendi müşteri ilişkisini koruyabiliyor.

Beyaz etiketli (white-label) bir çözüm olarak sunulan TEKCE App ile partnerler, TEKCE'nin günlük olarak güncellenen ve doğrulanan uluslararası portföyünü; kendi logoları, görsel kimlikleri ve iletişim bilgileriyle, yani tamamen kendi markaları altında müşterilerine gösterebiliyor. Yüzlerce TEKCE çalışanının her gün portföy ve süreç yönetimine harcadığı emek, bu sayede iş ortaklarının hizmetlerine yansıyor ve onları kolektif uzmanlığın gücüyle destekliyor.

Herkes emlak satışı yapabiliyor

TEKCE Referans Programı'nın, yalnız gayrimenkul profesyonellerine değil; geçmişte TEKCE ile emlak almış veya satmış müşteriler, seyahat acenteleri, influencer'lar, bloggerlar, YouTuberlar, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar ve sadık kitlelere sahip diğer içerik üreticilerine açık olduğunu belirten Özkan Tekçe,

"Programa katılan paydaşlar, MyTEKCE üzerinden kendilerine özel kod içeren linkler üreterek, kitlelerini TEKCE portföyündeki ilanlara veya içeriklere yönlendiriyor ve gerçekleşen satışlar üzerinden referans geliri elde ediyor. Üstelik bunu yapmak için gayrimenkul danışmanı olmaları gerekmiyor. Model, tüm paydaşlar için şeffaf ve karşılıklı kazanıma dayalı bir yapı olarak kurgulanmış durumda" diye anlattı.

TEKCE hakkında

5 ülkede 20 ofisi bulunan global bir gayrimenkul şirketi olan TEKCE, dijital odaklı yaklaşımı, çok dilli yerel ekipleri ve kendine ait CRM ekosistemiyle; alıcılar, satıcılar, iş ortakları ve referanslar için şeffaf ve veriye dayalı bir deneyim sunuyor. MyTEKCE ve TEKCE App, uçtan uca görünürlük ve white-label markalama desteği sağlayarak uluslararası ölçekte güvene dayalı iş birliklerinin kurulmasına olanak tanıyor. Daha fazla bilgi için: https://tekce.com/tr/kurumsal/partner-politikasi ve https://tekce.com/tr/kurumsal/referans-programi adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber