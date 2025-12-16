TEKCE, yeni partner ve referans programlarıyla emlak pazarında şeffaflık dönemini başlattı

İlandır...

TEKCE, yeni teknoloji yatırımlarıyla, uluslararası emlak satışlarını daha şeffaf ve karşılıklı fayda ilişkisine dayalı hale getirdi. Global gayrimenkul şirketi, genişletilmiş Partner Programı ve yeni Referans Programını duyurdu. MyTEKCE platformu ve TEKCE App üzerinde çalışan programlar, paydaşların İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı kapsayan 7 bini aşkın gayrimenkul portföyüne gerçek zamanlı erişmesine ve kendi markalarıyla pazarlama yapmasına olanak sağlıyor.

TEKCE, 5 ülkede faaliyet gösteren 20 ofislik ağıyla paydaşlarına güçlü bir saha desteği sunuyor. Şirketin ofisleri; İspanya'da Alicante, Barselona, Malaga, Türkiye'de Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Yalova, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai, Kuzey Kıbrıs'ta Girne ve İsveç'te Stockholm şehirlerinde yer alıyor. Bu uluslararası yapı, sınır ötesi müşterilere hizmet veren partnerlere, hem güvenilir ürün çeşitliliği hem de yerinde uzmanlık sağlıyor.

"Gayrimenkul, güven işidir" diyen TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, kurdukları modeli şöyle özetliyor: "Bir zamanlar partner olarak yaşadığımız her zorluk, bu sistemin temelini oluşturdu. Bu programı, hiçbir partnerimiz aynı güçlükleri bir daha yaşamasın diye inşa ettik. MyTEKCE platformu ve partner ekosistemimiz sayesinde, paydaşlarımız bizimle sadece işbirliği yapmaz. TEKCE ürünleriyle müşterilerine kendi markalarıyla hizmet verirken, ilk talep anından komisyon ödemesine kadar tüm süreçlere tam görünürlükle ulaşır. Sistemimizin içinde tamamen şeffaf bir şekilde çalışır."

İş ortaklığının ölçülebilir olması gerektiğine dikkat çeken Özkan Tekçe, "CRM odaklı modelimiz, paydaşlarımızın her adımı görmesine olanak tanıyor. Böylece şeffaflık üzerine inşa edilebilen uzun vadeli iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu süreçleri desteklemek için özel bir partner ekibi oluşturduk. Tüm paydaşlarımız, kendilerine dedike edilen partner temsilcileri sayesinde iş akışlarını çok daha kolay ve verimli bir şekilde yürütebiliyor. Partner ve referans ağlarımız bugün 100'ün üzerinde ülkeye yayılmış durumda ve ortak hedefimiz net: Şeffaf, teknolojiyle güçlendirilmiş ve insan odaklı bir gayrimenkul sektörü inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Son teknoloji platform

Uluslararası gayrimenkul iş ortaklıkları için tasarladıkları son teknoloji bir platform olan MyTEKCE hakkında da bilgi veren Özkan Tekçe, "Kullanıcılar, müşterilerini sisteme kaydedip tüm süreci eş zamanlı ve tamamen şeffaf biçimde takip edebiliyor. İş ortakları MyTEKCE'ye kayıt olduktan sonra, TEKCE CRM sistemi içinde müşterilerinin durumunu; tercihlerini, iletişim geçmişlerini, emlak keşif turu raporlarını, teklif aşamalarını, satış fiyatını ve komisyon durumunu adım adım izleyebiliyor. Bu sayede belirsizlik azalıyor, süreçler şeffaflaşıyor, güven artıyor" dedi.

Emlak profesyonelleri için tasarlanan TEKCE Partner Programı ile İspanya'da emlak almak isteyen bir müşterisi olan Dubaili bir acente ya da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bir yatırımcıyla çalışan Stockholm'deki bir danışman, TEKCE'nin altyapısını ve portföylerini kullanırken kendi müşteri ilişkisini koruyabiliyor.

Beyaz etiketli (white-label) bir çözüm olarak sunulan TEKCE App ile partnerler, TEKCE'nin günlük olarak güncellenen ve doğrulanan uluslararası portföyünü; kendi logoları, görsel kimlikleri ve iletişim bilgileriyle, yani tamamen kendi markaları altında müşterilerine gösterebiliyor. Yüzlerce TEKCE çalışanının her gün portföy ve süreç yönetimine harcadığı emek, bu sayede iş ortaklarının hizmetlerine yansıyor ve onları kolektif uzmanlığın gücüyle destekliyor.

Herkes emlak satışı yapabiliyor

TEKCE Referans Programı'nın, yalnız gayrimenkul profesyonellerine değil; geçmişte TEKCE ile emlak almış veya satmış müşteriler, seyahat acenteleri, influencer'lar, bloggerlar, YouTuberlar, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar ve sadık kitlelere sahip diğer içerik üreticilerine açık olduğunu belirten Özkan Tekçe,

"Programa katılan paydaşlar, MyTEKCE üzerinden kendilerine özel kod içeren linkler üreterek, kitlelerini TEKCE portföyündeki ilanlara veya içeriklere yönlendiriyor ve gerçekleşen satışlar üzerinden referans geliri elde ediyor. Üstelik bunu yapmak için gayrimenkul danışmanı olmaları gerekmiyor. Model, tüm paydaşlar için şeffaf ve karşılıklı kazanıma dayalı bir yapı olarak kurgulanmış durumda" diye anlattı.

TEKCE hakkında

5 ülkede 20 ofisi bulunan global bir gayrimenkul şirketi olan TEKCE, dijital odaklı yaklaşımı, çok dilli yerel ekipleri ve kendine ait CRM ekosistemiyle; alıcılar, satıcılar, iş ortakları ve referanslar için şeffaf ve veriye dayalı bir deneyim sunuyor. MyTEKCE ve TEKCE App, uçtan uca görünürlük ve white-label markalama desteği sağlayarak uluslararası ölçekte güvene dayalı iş birliklerinin kurulmasına olanak tanıyor. Daha fazla bilgi için: https://tekce.com/tr/kurumsal/partner-politikasi ve https://tekce.com/tr/kurumsal/referans-programi adreslerini ziyaret edebilirsiniz.