Rusya'da okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Mişonova, okulda yaralıların da olduğunu aktardı.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu duyurdu.

Reşit olmayan öğrencinin okulda bir başka öğrenci ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili açıklamasında, saldırının Moskova'ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net