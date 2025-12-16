Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile baş başa görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Ankara'da gerçekleşen görüşmede, Suriye ve Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı öngörülüyor.
Bakan Fidan, Barrack ile son olarak 14 Kasım'da da bir görüşme gerçekleştirmişti.