Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için yeni karar

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 14:30, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 15:05
Eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba "ev hapsi" tedbiriyle tahliye edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki F.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu sanık Ş.A. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk duruşmada söz verilen Ş.A., olayların bu aşamaya kadar gelmesinin nedeninin o dönem evli olduğu F.C. olduğunu iddia etti.

"BIÇAĞI KESİNLİKLE BOĞAZINA DAYAMADIM"

F.C.'nin, kendisini aldattığını ve telefonunu sürekli kendisinden kaçırdığını ileri süren Ş.A., "Kaçtığı adamla birlikte beni tehdit edip, psikolojik baskı yapıyordu. 'Senden olan çocukları istemiyorum' dedi. Defalarca karakola gittim. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Eşim ve çocuklarıma bakmak için gece gündüz çalıştım. Birlikte olduğu adamla bana fotoğrafını gönderdi. Bir anlık öfkeyle, sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım." dedi.

Önceki ifadelerindeki çelişkiler de sorulan Ş.A., "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin, geçen hafta resmi olarak boşandığını belirtti.

"BENİM DE BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Söz verilen müşteki F.C. ise, sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılmak istediğimde rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayadı, ondan kurtuldum. Çevresine çocukları öldüreceğini söylüyordu. Gizlilik kararı aldırttım ve kendime yeni ev tutmuştum. Daha sonra bankaya gitmiştim, 'acil telefonu aç' diye mesaj attı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu Berat'ın önüne koydu. 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi. Kayıt aldıktan sonra aramayı kapattım, emniyeti arayıp şikayetçi oldum."

Mahkeme heyeti, Ş.A.'nın "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Burdur'da bulunan F.C. (26), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

Her iki mahkemenin "görevsizlik" vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti.

